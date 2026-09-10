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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный

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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 8
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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 10
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 11
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 12
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 13
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 14
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 15
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 16
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 17
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 18
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 19
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 20
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 21
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 22
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 23
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 8
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 9
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 10
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 11
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 12
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 13
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 14
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 15
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 16
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 17
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 18
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 19
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 20
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 21
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 22
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 23
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 
Начислим 732 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный
18 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Горит при работе от сети, мигает при работе от батарей.
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
139 х 364 х 195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х23
Вес, кг.
9

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её оптимальным выбором для использования в офисе или дома: - **Мощность и производительность**: Активная мощность ИБП составляет 1320 Вт, а полная мощность — 2200 ВА, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. - **Защита и безопасность**: Устройство оснащено защитой для локальной сети и телефонной линии, а также способно поглощать импульсные помехи с энергии до 125 Дж, обеспечивая безопасность вашего оборудования от электрических всплесков. - **Количество розеток**: ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Форма и дизайн**: Выполненный в форм-факторе Tower, этот ИБП занимает минимальное пространство и легко вписывается в любой интерьер. - **Технология**: Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой обеспечивает эффективность и устойчивость работы, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует мгновенную поддержку при внезапной потере электричества. - **Физические характеристики**: Устройство весит 10,8 кг, что позволяет легко разместить его на любом подходящем рабочем месте. - **Производитель**: Устройство изготовлено в Китае, обеспечивая приемлемое соотношение цены и качества. Этот ИБП от Ippon является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение по защите оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Горит при работе от сети, мигает при работе от батарей.
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
139 х 364 х 195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её оптимальным выбором для использования в офисе или дома: - **Мощность и производительность**: Активная мощность ИБП составляет 1320 Вт, а полная мощность — 2200 ВА, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. - **Защита и безопасность**: Устройство оснащено защитой для локальной сети и телефонной линии, а также способно поглощать импульсные помехи с энергии до 125 Дж, обеспечивая безопасность вашего оборудования от электрических всплесков. - **Количество розеток**: ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Форма и дизайн**: Выполненный в форм-факторе Tower, этот ИБП занимает минимальное пространство и легко вписывается в любой интерьер. - **Технология**: Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой обеспечивает эффективность и устойчивость работы, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует мгновенную поддержку при внезапной потере электричества. - **Физические характеристики**: Устройство весит 10,8 кг, что позволяет легко разместить его на любом подходящем рабочем месте. - **Производитель**: Устройство изготовлено в Китае, обеспечивая приемлемое соотношение цены и качества. Этот ИБП от Ippon является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение по защите оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный - по цене 18490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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