ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её оптимальным выбором для использования в офисе или дома: - **Мощность и производительность**: Активная мощность ИБП составляет 1320 Вт, а полная мощность — 2200 ВА, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. - **Защита и безопасность**: Устройство оснащено защитой для локальной сети и телефонной линии, а также способно поглощать импульсные помехи с энергии до 125 Дж, обеспечивая безопасность вашего оборудования от электрических всплесков. - **Количество розеток**: ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Форма и дизайн**: Выполненный в форм-факторе Tower, этот ИБП занимает минимальное пространство и легко вписывается в любой интерьер. - **Технология**: Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой обеспечивает эффективность и устойчивость работы, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует мгновенную поддержку при внезапной потере электричества. - **Физические характеристики**: Устройство весит 10,8 кг, что позволяет легко разместить его на любом подходящем рабочем месте. - **Производитель**: Устройство изготовлено в Китае, обеспечивая приемлемое соотношение цены и качества. Этот ИБП от Ippon является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение по защите оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1100
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
-
В наличииЦена 19 400 руб.4850 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 20 110 руб.5028 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 750 руб.5438 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 840 руб.5460 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 22 480 руб.5620 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 22 540 руб.5635 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный