ИБП Powercom IMD-1025AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-1025AP
Источники бесперебойного питания от компании Powercom представляют собой надежные устройства, пригодные для обеспечения стабильного энергоснабжения вашего оборудования. Эта модель отличается впечатляющим набором характеристик, делая ее идеальным выбором для защиты электроники в периоды нестабильного напряжения. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, этот линейно-интерактивный ИБП способен справляться с требованиями большинства офисной техники и домашнего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя интегрировать устройство как в серверный шкаф, так и использовать в настольном формате по мере необходимости. Особенности включают наличие шести розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить множество устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенный переход на автономное питание в случае отключения электричества. Для дополнительной безопасности, ИБП Powercom оснащен защитой локальной сети, что важно для сохранения работы сетевого оборудования. Модель также отличается усиленной способностью к поглощению импульсов энергии с максимальной мощностью 420 Дж, что защищает подключенные устройства от внезапных скачков напряжения. Вес устройства составляет 13,4 кг, что говорит о его прочности и надежности. Линейно-интерактивная технология и модифицированная синусоида напряжения позволяют этому ИБП эффективно адаптировать параметры выходного сигнала под нужды вашего оборудования, минимизируя риски и продлевая срок службы подключенной техники. Выбирая Powercom, вы получаете передовую защиту для ваших электронных устройств с гарантией качества и надежности.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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