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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD

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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 4
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 5
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 6
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 7
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 8
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 9
ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 7
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 8
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 9
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288321
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
146 x 164 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х23
Вес, кг.
11.1

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет форму корпуса типа Tower и оснащена всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильно работающей среды. Основные характеристики устройства включают в себя вес 11,1 кг и линейно-интерактивный тип ИБП, что позволяет поддерживать высокую степень эффективности и надежности. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств даже при значительных энергетических нагрузках. Для вашей безопасности и удобства, устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту основных устройств в случае отключения электроэнергии. Быстрое время переключения на батарею всего в 4 мс делает переход незаметным для подключенного оборудования. Кроме того, Powercom уделяет особое внимание защите информации и связей: имеется защита как локальной сети, так и телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность цифровых и голосовых данных. Устройство функционирует в однофазной сети и поддерживает модифицированную синусоиду типа напряжения, предоставляя стабильное питание для большинства современных электронных устройств. В случае полной нагрузки, ИБП продолжает работать в течение 2 минут, что позволяет аккуратно завершить работу и сохранить данные. Powercom — это бренд, которому можно доверять, и выбранная модель является отличным спутником для поддержания стабильной работы вашего оборудования в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
146 x 164 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет форму корпуса типа Tower и оснащена всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильно работающей среды. Основные характеристики устройства включают в себя вес 11,1 кг и линейно-интерактивный тип ИБП, что позволяет поддерживать высокую степень эффективности и надежности. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств даже при значительных энергетических нагрузках. Для вашей безопасности и удобства, устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту основных устройств в случае отключения электроэнергии. Быстрое время переключения на батарею всего в 4 мс делает переход незаметным для подключенного оборудования. Кроме того, Powercom уделяет особое внимание защите информации и связей: имеется защита как локальной сети, так и телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность цифровых и голосовых данных. Устройство функционирует в однофазной сети и поддерживает модифицированную синусоиду типа напряжения, предоставляя стабильное питание для большинства современных электронных устройств. В случае полной нагрузки, ИБП продолжает работать в течение 2 минут, что позволяет аккуратно завершить работу и сохранить данные. Powercom — это бренд, которому можно доверять, и выбранная модель является отличным спутником для поддержания стабильной работы вашего оборудования в любых условиях.
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Отзывы


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