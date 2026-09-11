ИБП Powercom IMP-1500AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMP-1500AP
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжное и эффективное решение для защиты электронной техники от неожиданных сбоев в электропитании. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет активную мощность 900 Вт и полную мощность 1500 В·А, что позволяет подключать и защищать устройства различной мощности. Для подключения оборудования предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что позволяет сохранять работоспособность критически важных устройств даже при отключении электроэнергии. ИБП оснащён защитой для локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность сетевых подключений. Однако защита телефонной линии в этой модели не предусмотрена. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что позволяет эффективно защищать технику от скачков напряжения. Данная модель переходит на батарейное питание всего за 4 мс, минимизируя риск прерывания работы оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида. Это решение подходит для большинства бытовых и офисных приборов, таких как компьютеры, серверы и другая электроника. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 2 минуты, что позволяет без спешки завершить работу и корректно отключить устройства. ИБП Powercom выполнен в Tower форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Этот источник бесперебойного питания является надёжным выбором для обеспечения стабильной и безопасной работы ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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