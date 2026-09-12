Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702666
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
световая и звуковая индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
4.9

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный

ИБП оснащен двумя розетками, что позволяет подключать разнообразные устройства для их защиты и бесперебойной работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически незаметный переход в случае сбоя в электросети. Устройство также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности вашим коммуникационным средствам. ИБП Бастион способен работать при минимальном входном напряжении 170 В и гарантирует защиту вашего оборудования в течение 2 минут при полной нагрузке. Это делает его идеальным решением для офисов и домашних нужд, обеспечивая надежность и безопасность подключенных устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
световая и звуковая индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП оснащен двумя розетками, что позволяет подключать разнообразные устройства для их защиты и бесперебойной работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически незаметный переход в случае сбоя в электросети. Устройство также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности вашим коммуникационным средствам. ИБП Бастион способен работать при минимальном входном напряжении 170 В и гарантирует защиту вашего оборудования в течение 2 минут при полной нагрузке. Это делает его идеальным решением для офисов и домашних нужд, обеспечивая надежность и безопасность подключенных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...