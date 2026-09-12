ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
энергосбережение, авр, защита от скачков
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4мс
Мин. входное напряжение, В
165-290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
8.2
Описание товара ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)
ибп cyberpower br1200elcd предназначен для компьютерных систем и малых офисов, обеспечивая надежное питание и защиту от скачков напряжения. оснащен жк-дисплеем, usb-портом и возможностью настенного монтажа.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
энергосбережение, авр, защита от скачков
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4мс
Мин. входное напряжение, В
165-290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Развернуть
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
ибп cyberpower br1200elcd предназначен для компьютерных систем и малых офисов, обеспечивая надежное питание и защиту от скачков напряжения. оснащен жк-дисплеем, usb-портом и возможностью настенного монтажа.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)