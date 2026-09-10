ИБП APC Back-UPS BX1200MI черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397148
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х29х24
Вес, кг.
7.6
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX1200MI черный
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации
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