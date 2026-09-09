Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Вес:** 7,8 кг, что делает его довольно компактным и удобным для установки в различных помещениях. - **Активная мощность:** 540 Вт, обеспечивая надежную работу подключенного оборудования. - **Защита локальной сети и телефонной линии:** Эти функции обеспечивают дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых и коммуникационных устройств. - **Количество розеток с питанием от батареи:** 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - **Максимальная поглощаемая энергия импульса:** 405 Дж, защищая ваше оборудование от скачков напряжения. - **Общее количество розеток:** 6, что подходит для большинства конфигураций рабочих мест или домашних ПК. - **Полная мощность:** 900 В·А, обеспечивая необходимую мощность для большинства бытовых и офисных устройств. - **Топология:** Линейно-интерактивный, что обеспечивает высокую эффективность и надежность. - **Тип формы напряжения:** Чистая синусоида, который подходит для чувствительной электроники, обеспечивая стабильное питание. - **Время переключения на батарею:** Всего 4 мс, что гарантирует мгновенный переход на резервное питание при сбоях в электросети. - **Время работы при полной нагрузке:** При полной нагрузке ИБП поддерживает питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных. - **Минимальное входное напряжение:** 230 В, что означает его совместимость с большинством электросетей в регионе. - **Количество фаз:** 1, упрощая подключение и эксплуатацию. Бренд CyberPower известен своей надежностью и качеством, предоставляя пользователям уверенность в защите их критически важных устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 350 руб.5838 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1500 черный
-
В наличииЦена 23 960 руб.5990 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 26 340 руб.6585 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
-
В наличииЦена 28 440 руб.7110 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 29 060 руб.7265 руб. в СплитИБП Powercom SPR-1000 LCD
-
В наличииЦена 29 150 руб.7288 руб. в СплитИБП Powercom MAC-1000
-
В наличииЦена 29 290 руб.7323 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.S...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD