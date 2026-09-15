Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжные устройства для защиты и обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает гибкость установки как в стойке, так и в настольной конфигурации, что упрощает интеграцию в различные IT-среды. Этот линейно-интерактивный ИБП с активной мощностью 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А оптимально подходит для обеспечения электричеством однофазные системы. Благодаря использованию модифицированной синусоиды, устройство обеспечивает эффективную защиту подключенного оборудования от перепадов напряжения и других электрических аномалий. ИБП CyberPower способен переключиться на батарею всего за 4 мс, что обеспечивает практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоев с основным источником. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 2 минут, что может быть достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Рабочее напряжение устройства варьируется от 167 В до 295 В, обеспечивая стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Свинцово-кислотная батарея гарантирует длительное время автономной работы и надёжность, а пять розеток стандарта EURO (CEE 7) обеспечивают подключение необходимого оборудования. ИБП CyberPower является отличным выбором для защиты вашего серверного оборудования, сетевых устройств и других критически важных компонентов от незапланированных отключений электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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