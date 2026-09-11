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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500

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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500 - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
  • Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500 - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541404
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
компактный промышленный дизайн
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
6.08

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500

Источники бесперебойного питания Powercom – надежное решение для защиты вашей электроники и поддержания стабильной работы в случае отключений электрической энергии.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom DRU-500




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
компактный промышленный дизайн
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom – надежное решение для защиты вашей электроники и поддержания стабильной работы в случае отключений электрической энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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