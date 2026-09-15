Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1200EILCD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 680 руб.
В наличии
Код товара: 506748
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD табло
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
207
Макс. входное напряжение, В
253
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х17
Вес, кг.
10.25
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1200EILCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данная модель обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают стабильную и надежную работу ваших устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD табло
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
207
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
253
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данная модель обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают стабильную и надежную работу ваших устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Купить Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1200EILCD - по цене 27680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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