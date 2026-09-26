ИБП Powercom SPR-1000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SPR-1000 LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электроснабжением. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая оптимальную производительность и защиту от перебоев в питании. Основные технические характеристики включают активную мощность 800 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает этот ИБП идеальным вариантом для различных офисных и бытовых приложений. При весе в 14,6 кг, устройство сочетает портативность и стабильность работы. Powercom оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать множество устройств одновременно. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает стабильную работу и быструю реакцию на изменения в сети с временем переключения на батарею всего 4 мс. В случае перебоев в питании, ИБП будет поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Форм-фактор Rack/Tower позволяет интегрировать устройство в различные IT-окружения, обеспечивая гибкость монтажа. Система поддерживает работу с одной фазой и вырабатывает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса 420 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, продлевая срок службы подключенной техники. Свинцово-кислотная батарея гарантирует стабильную и длительную работу устройства. Powercom является одним из лидеров на рынке ИБП благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Этот источник бесперебойного питания станет отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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