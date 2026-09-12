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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 18
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 19
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 18
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 19
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702521
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х21
Вес, кг.
10.76

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель, представленная здесь, характеризуется активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, позволяя подключить и защитить несколько устройств одновременно. Он предназначен для работы с чистой синусоидой, что делает его идеальным выбором для чувствительного электронного оборудования, требующего высокого качества напряжения. Оборудование оснащено свинцово-кислотной батареей и выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисе или дома. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает практически моментальное переключение на питание от батареи и обратно, минимизируя вероятность потери данных и перебоев в работе оборудования. Модель рассчитана на одну фазу и способна работать при входном напряжении от 170 В до 270 В, что расширяет ее функциональные возможности в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 8,5 кг, этот источник бесперебойного питания является мощным и компактным решением от бренда Ippon для любого пользователя, стремящегося обеспечить максимальную защиту своему оборудованию.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель, представленная здесь, характеризуется активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, позволяя подключить и защитить несколько устройств одновременно. Он предназначен для работы с чистой синусоидой, что делает его идеальным выбором для чувствительного электронного оборудования, требующего высокого качества напряжения. Оборудование оснащено свинцово-кислотной батареей и выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисе или дома. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает практически моментальное переключение на питание от батареи и обратно, минимизируя вероятность потери данных и перебоев в работе оборудования. Модель рассчитана на одну фазу и способна работать при входном напряжении от 170 В до 270 В, что расширяет ее функциональные возможности в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 8,5 кг, этот источник бесперебойного питания является мощным и компактным решением от бренда Ippon для любого пользователя, стремящегося обеспечить максимальную защиту своему оборудованию.
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Отзывы


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