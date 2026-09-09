ИБП Powerman Online 1000 RT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 RT
POWERMAN ONLINE 1000 RT построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания нагрузки сеть-батарея. Форма выходного напряжения ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии двойного преобразования ИБП не использует энергию батарей в очень широком диапазоне сетевых напряжений, значительно увеличивая этим срок службы аккумуляторных батарей. Исполнение корпуса (Rack Tower) позволяет осуществить установку как в 19 телекоммуникационную стойку для оборудования (при использовании монтажного комплекта, стоечный размер - 2U), так и использовать в качестве отдельного прибора. Поддерживают корректную работу фазозависимой нагрузки. Обеспечивают уровень заданного выходного напряжения с точностью до 1%. Наличие различных интерфейсов (USB, RS232, SNMP, EPO) позволяет легко интегрировать ИБП в автоматизированные и сетевые системы управления. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 1000 RT обеспечит самый высокий уровень защиты серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики, безопасности, контроля доступа, а также компьютеров, промышленного и бытового оборудования с повышенными требованиями к качеству и надежности электропитания.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
-
В наличииЦена 28 440 руб.7110 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 29 060 руб.7265 руб. в СплитИБП Powercom SPR-1000 LCD
-
В наличииЦена 29 150 руб.7288 руб. в СплитИБП Powercom MAC-1000
-
В наличииЦена 29 290 руб.7323 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.S...
-
В наличииЦена 30 630 руб.7658 руб. в СплитИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
-
В наличииЦена 30 970 руб.7743 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
-
В наличииЦена 31 440 руб.7860 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 32 450 руб.8113 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 32 680 руб.8170 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 1000 RT