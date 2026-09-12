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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый

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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 235 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702532
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
6.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый

Na+ TAE 1000 – однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения предназначен для защиты электропитания оборудования, чувствительного к качеству питающего тока. Он идеально подходит для персональных компьютеров и графических станций, мощных серверов, периферийной компьютерной и вычислительной техники, сетевого оборудования, систем NAS и лабораторных приборов.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Описание
Na+ TAE 1000 – однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения предназначен для защиты электропитания оборудования, чувствительного к качеству питающего тока. Он идеально подходит для персональных компьютеров и графических станций, мощных серверов, периферийной компьютерной и вычислительной техники, сетевого оборудования, систем NAS и лабораторных приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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