ИБП APC Back-UPS BX1600MI-GR черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397145
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х29х24
Вес, кг.
11.3
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX1600MI-GR черный
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.
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APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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