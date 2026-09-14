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ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS)

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ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 1
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 2
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 3
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 4
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 5
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 6
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 7
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 8
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 9
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 1
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 2
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 3
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 4
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 5
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 6
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 7
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 8
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 9
  • ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726643
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
31.5

Описание товара ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Устройство выполнено в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке и использовании в различных средах, будь то серверные комнаты или офисные помещения. Эта модель ИБП от ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет быстро реагировать на изменения электросети и гарантировать стабильное качество электричества для вашего оборудования. Поддерживая количество фаз в размере одной, устройство обеспечивает активную мощность в 2400 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания серверов, сетевого оборудования и рабочих станций. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является выходное напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает безопасную работу любого чувствительного электрооборудования. Время переключения на батарейное питание составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перебоев даже при кратковременных отключениях электросети. При полной нагрузке устройство способно обеспечить до 2 минут автономной работы, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу всех подключенных устройств. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 275 В, приспосабливаясь к условиям нестабильных электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа С13, а в качестве аккумулятора используется надежная свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает стабильность и долговечность устройства. Источники бесперебойного питания ExeGate — это идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, необходимое для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования в условиях любых испытаний.

Отзывы о товаре ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Устройство выполнено в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке и использовании в различных средах, будь то серверные комнаты или офисные помещения. Эта модель ИБП от ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет быстро реагировать на изменения электросети и гарантировать стабильное качество электричества для вашего оборудования. Поддерживая количество фаз в размере одной, устройство обеспечивает активную мощность в 2400 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания серверов, сетевого оборудования и рабочих станций. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является выходное напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает безопасную работу любого чувствительного электрооборудования. Время переключения на батарейное питание составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перебоев даже при кратковременных отключениях электросети. При полной нагрузке устройство способно обеспечить до 2 минут автономной работы, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу всех подключенных устройств. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 275 В, приспосабливаясь к условиям нестабильных электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа С13, а в качестве аккумулятора используется надежная свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает стабильность и долговечность устройства. Источники бесперебойного питания ExeGate — это идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, необходимое для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования в условиях любых испытаний.
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Отзывы


ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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