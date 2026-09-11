ИБП Powerman Smart Sine 2000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 2000
Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart Sine 2000 - ваше спасение при внезапном отключении электроэнергии в помещении. Если вы подключите компьютерную технику к представленному устройству, вы получите несколько минут, необходимых для сохранения документов и корректного завершения работы компьютера при отсутствии напряжения в электросети. Модель с компактным черным корпусом будет уместно смотреться рядом с любым компьютерным столом. Большой запас выходной мощности, показатель которой достигает 2000 ВА (1400 Вт) позволит подключить к этому бесперебойнику технику с большим энергопотреблением. ИБП Powerman Smart Sine 2000 оснащен четырьмя евророзетками для подключения к нему разнообразной компьютерной, цифровой и бытовой техники. Время переключения на батарею при отсутствии напряжения в сети составит 6 мс, при условии полной нагрузки (1400 Вт) в распоряжение пользователя предоставляется одна минута на корректное завершение работы подключенных к бесперебойнику устройств. В данной модели присутствуют две батареи.
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