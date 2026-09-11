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ИБП Powerman Smart Sine 2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Smart Sine 2000

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ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 1
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 2
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 3
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 4
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 5
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 6
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 7
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 8
ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 1
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 2
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 3
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 4
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 5
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 6
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 7
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 8
  • ИБП Powerman Smart Sine 2000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538951
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
44х29х21
Вес, кг.
13.65

Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 2000

Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart Sine 2000 - ваше спасение при внезапном отключении электроэнергии в помещении. Если вы подключите компьютерную технику к представленному устройству, вы получите несколько минут, необходимых для сохранения документов и корректного завершения работы компьютера при отсутствии напряжения в электросети. Модель с компактным черным корпусом будет уместно смотреться рядом с любым компьютерным столом. Большой запас выходной мощности, показатель которой достигает 2000 ВА (1400 Вт) позволит подключить к этому бесперебойнику технику с большим энергопотреблением. ИБП Powerman Smart Sine 2000 оснащен четырьмя евророзетками для подключения к нему разнообразной компьютерной, цифровой и бытовой техники. Время переключения на батарею при отсутствии напряжения в сети составит 6 мс, при условии полной нагрузки (1400 Вт) в распоряжение пользователя предоставляется одна минута на корректное завершение работы подключенных к бесперебойнику устройств. В данной модели присутствуют две батареи.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 2000




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart Sine 2000 - ваше спасение при внезапном отключении электроэнергии в помещении. Если вы подключите компьютерную технику к представленному устройству, вы получите несколько минут, необходимых для сохранения документов и корректного завершения работы компьютера при отсутствии напряжения в электросети. Модель с компактным черным корпусом будет уместно смотреться рядом с любым компьютерным столом. Большой запас выходной мощности, показатель которой достигает 2000 ВА (1400 Вт) позволит подключить к этому бесперебойнику технику с большим энергопотреблением. ИБП Powerman Smart Sine 2000 оснащен четырьмя евророзетками для подключения к нему разнообразной компьютерной, цифровой и бытовой техники. Время переключения на батарею при отсутствии напряжения в сети составит 6 мс, при условии полной нагрузки (1400 Вт) в распоряжение пользователя предоставляется одна минута на корректное завершение работы подключенных к бесперебойнику устройств. В данной модели присутствуют две батареи.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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