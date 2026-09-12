Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электропитании. Данный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, делающих его отличным выбором для использования в различных условиях. Тип устройства: ИБП от "Импульс" с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью в 1000 Вт предназначен для стабильной работы при нагрузках с одним фазовым подключением. Этот источник бесперебойного питания выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойки, так и в башенные конструкции, обеспечивая гибкость в эксплуатации. Основной особенностью данного ИБП является его тип — онлайн с двойным преобразованием. Это обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, которая является необходимой для корректной работы чувствительных устройств, таких как серверы и критичные элементы IT-инфраструктуры. Устройство демонстрирует быстрое переключение на батарею в течение 4 мс, что минимизирует риски для оборудования при переключении на резервное питание. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы подключенных систем или перехода на резервные источники энергии. ИБП от "Импульс" поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 290 В, что обеспечивает его универсальность и возможность использования даже в нестабильных электрических сетях. Для хранения энергии используется проверенная свинцово-кислотная батарея, которая гарантирует долговечность и надежность. За подключение устройств отвечают восемь розеток типа С13, позволяя подключать различные устройства и распределять нагрузку оптимально. Производится данный ИБП в России, что обеспечивает ему конкурентоспособную цену на внутреннем рынке и гарантирует поддержку от отечественного производителя. Источник бесперебойного питания "Импульс" — это выбор в пользу надежности и безопасности ваших электронных систем.