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ИБП Powercom MAC-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom MAC-1000

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom MAC-1000 - фото 1
  • ИБП Powercom MAC-1000 - фото 2
  • ИБП Powercom MAC-1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 720 руб. 
Начислим 531 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom MAC-1000
27 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х25
Вес, кг.
12.15

Описание товара ИБП Powercom MAC-1000

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП характеризуется множеством полезных параметров, учитывающих современные потребности пользователей. Одним из ключевых преимуществ данной модели является активная мощность 1000 Вт и полная мощность в 1000 В·А, что позволяет обеспечивать надежное электропитание даже для мощных устройств. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать сразу несколько устройств одновременно. ИБП предназначен для надежной защиты оборудования благодаря встроенной защите локальной сети и телефонной линии. Это делает его отличным выбором для использования как в офисных, так и в домашних условиях, где важна стабильная связь. Форм-фактор Tower и вес 10,4 кг обеспечивают удобное размещение устройства даже в ограниченном пространстве. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн) и времени переключения на батарею всего в 4 мс, данный ИБП обеспечивает максимально быстрый и незаметный переход на резервное питание. Важной характеристикой является возможность поглощения энергии импульса до 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенного оборудования. Устройства Powercom используют модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что делает их универсальными для использования с различным оборудованием. ИБП Powercom с одной фазой рекомендуется для пользователей, которым нужна надежная защита от перебоев в электросети, кратковременные и длительные отключения, а также повышение качества питания для чувствительных устройств.



Теги товара: 1000VA, 1000 Вт

Отзывы о товаре ИБП Powercom MAC-1000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП характеризуется множеством полезных параметров, учитывающих современные потребности пользователей. Одним из ключевых преимуществ данной модели является активная мощность 1000 Вт и полная мощность в 1000 В·А, что позволяет обеспечивать надежное электропитание даже для мощных устройств. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать сразу несколько устройств одновременно. ИБП предназначен для надежной защиты оборудования благодаря встроенной защите локальной сети и телефонной линии. Это делает его отличным выбором для использования как в офисных, так и в домашних условиях, где важна стабильная связь. Форм-фактор Tower и вес 10,4 кг обеспечивают удобное размещение устройства даже в ограниченном пространстве. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн) и времени переключения на батарею всего в 4 мс, данный ИБП обеспечивает максимально быстрый и незаметный переход на резервное питание. Важной характеристикой является возможность поглощения энергии импульса до 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенного оборудования. Устройства Powercom используют модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что делает их универсальными для использования с различным оборудованием. ИБП Powercom с одной фазой рекомендуется для пользователей, которым нужна надежная защита от перебоев в электросети, кратковременные и длительные отключения, а также повышение качества питания для чувствительных устройств.


Теги товара: 1000VA, 1000 Вт
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Купить ИБП Powercom MAC-1000 - по цене 27720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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