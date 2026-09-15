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ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)

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ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 1
ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 2
ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
  • ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 1
  • ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 2
  • ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 810 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 514485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
29 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х17
Вес, кг.
11

Описание товара ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)

ИБП CyberPower VP1600ELCD является надежным резервным источником питания, предназначенным для защиты различной бытовой или офисной техники от скачков напряжения, внезапного отключения электроэнергии и других сбоев. Полная выходная мощность составляет 1600 ВА. Данная модель оснащена 5 розетками стандарта евро. Также отмечается наличие 4 разъемов питания UPS, порта USB, сетевого разъема RJ-45. Для поддержания стабильного напряжения реализована технология автоматической регулировки напряжения. Также в CyberPower VP1600ELCD имеется функция холодного старта. На ЖК-дисплее можно контролировать такие параметры, как: состояние батареи и питания.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП CyberPower VP1600ELCD является надежным резервным источником питания, предназначенным для защиты различной бытовой или офисной техники от скачков напряжения, внезапного отключения электроэнергии и других сбоев. Полная выходная мощность составляет 1600 ВА. Данная модель оснащена 5 розетками стандарта евро. Также отмечается наличие 4 разъемов питания UPS, порта USB, сетевого разъема RJ-45. Для поддержания стабильного напряжения реализована технология автоматической регулировки напряжения. Также в CyberPower VP1600ELCD имеется функция холодного старта. На ЖК-дисплее можно контролировать такие параметры, как: состояние батареи и питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - по цене 29810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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