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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702633
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
17.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный

Источник бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляет собой высокотехнологичное устройство, обеспечивающее надежное электропитание для вашего оборудования. Этот ИБП имеет вес 17,8 кг и обладает активной мощностью 1800 Вт, что позволяет ему эффективно справляться с задачами обеспечения электропитания в критические моменты. Оснащенный восемью розетками с питанием от батареи, SMARTWATT обеспечит бесперебойную работу подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 2000 В·А, а благодаря форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, эта модель идеально подходит для использования с чувствительной техникой, такой как серверы, компьютеры и медицинские устройства. ИБП SMARTWATT выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко устанавливать его как в стойку, так и в вертикальном положении, экономя место в вашем рабочем пространстве. Оборудование работает по принципу двойного преобразования (онлайн топология), что обеспечивает высокую степень защиты от любых перебоев в подаче электроэнергии. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что исключает риск сбоев в работе оборудования. В условиях полной нагрузки SMARTWATT обеспечит работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Диапазон входного напряжения колеблется от 110 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электропитания. ИБП SMARTWATT — это надежное и эффективное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электропитании, которое обеспечивает стабильную работу бизнеса даже в самых неблагоприятных условиях.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляет собой высокотехнологичное устройство, обеспечивающее надежное электропитание для вашего оборудования. Этот ИБП имеет вес 17,8 кг и обладает активной мощностью 1800 Вт, что позволяет ему эффективно справляться с задачами обеспечения электропитания в критические моменты. Оснащенный восемью розетками с питанием от батареи, SMARTWATT обеспечит бесперебойную работу подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 2000 В·А, а благодаря форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, эта модель идеально подходит для использования с чувствительной техникой, такой как серверы, компьютеры и медицинские устройства. ИБП SMARTWATT выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко устанавливать его как в стойку, так и в вертикальном положении, экономя место в вашем рабочем пространстве. Оборудование работает по принципу двойного преобразования (онлайн топология), что обеспечивает высокую степень защиты от любых перебоев в подаче электроэнергии. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что исключает риск сбоев в работе оборудования. В условиях полной нагрузки SMARTWATT обеспечит работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Диапазон входного напряжения колеблется от 110 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электропитания. ИБП SMARTWATT — это надежное и эффективное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электропитании, которое обеспечивает стабильную работу бизнеса даже в самых неблагоприятных условиях.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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