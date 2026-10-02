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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD - фото 2
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 790 руб. 
Начислим 597 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
29 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х18
Вес, кг.
23

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивным типом ИБП и может работать как в горизонтальном (Rack), так и в вертикальном (Tower) форм-факторе, что делает ее универсальной для использования в разных условиях. С активной мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, этот ИБП идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания вашим устройствам. Он оборудован шестью розетками, из которых четыре предоставляют питание от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений. ИБП может быстро переходить на питание от батареи всего за 4 миллисекунды, что снижает риск отключения критически важных устройств. Модифицированная синусоида как форма выходного напряжения оптимальна для большинства бытовых и офисных устройств. Хотя время работы при полной нагрузке составляет около одной минуты, этого достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С общей массой 16,3 кг и минимальным входным напряжением 165 В, эта модель Powercom является отличным выбором для защиты от нестабильного энергоснабжения в малых и средних бизнесах, а также в домашних условиях, где важна надежность и эффективность.

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивным типом ИБП и может работать как в горизонтальном (Rack), так и в вертикальном (Tower) форм-факторе, что делает ее универсальной для использования в разных условиях. С активной мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, этот ИБП идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания вашим устройствам. Он оборудован шестью розетками, из которых четыре предоставляют питание от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений. ИБП может быстро переходить на питание от батареи всего за 4 миллисекунды, что снижает риск отключения критически важных устройств. Модифицированная синусоида как форма выходного напряжения оптимальна для большинства бытовых и офисных устройств. Хотя время работы при полной нагрузке составляет около одной минуты, этого достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С общей массой 16,3 кг и минимальным входным напряжением 165 В, эта модель Powercom является отличным выбором для защиты от нестабильного энергоснабжения в малых и средних бизнесах, а также в домашних условиях, где важна надежность и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD - стоимость товара 29790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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