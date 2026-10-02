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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 1
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 3
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 4
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 5
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 6
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 6
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб. 
Начислим 635 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
31 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 x 84 x 453 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х20
Вес, кг.
25

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD

Источник бесперебойного питания Powercom – это высокотехнологичное устройство, которое обеспечит надежную защиту вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП с весом 16,8 кг и активной мощностью 1200 Вт создан для подачи стабильного и чистого электрического сигнала, необходимого для корректной работы подключенной техники. Powercom предлагает линейно-интерактивную технологию работы, что позволяет устройству быстро и эффективно реагировать на изменения в сетевом напряжении. Время переключения на батарею составляет всего 2-4 миллисекунды, что минимизирует риск перерыва подачи электроэнергии к вашему оборудованию. С общей выходной мощностью 1500 В·А, этот ИБП оснащен восемью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить значительное количество устройств одновременно. Оптимальная форма выходного сигнала – чистая синусоида – гарантирует безопасную и эффективную работу бытовой и профессиональной техники, чувствительной к качеству электропитания. Кроме того, максимальная поглощаемая энергия импульса в 420 джоулей обеспечивает дополнительную защиту вашей электроники от скачков напряжения и других аномалий электрической сети. Источник бесперебойного питания Powercom — это надежный выбор для любого пользователя, который требует высокой производительности и максимальной защиты своего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 x 84 x 453 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom – это высокотехнологичное устройство, которое обеспечит надежную защиту вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП с весом 16,8 кг и активной мощностью 1200 Вт создан для подачи стабильного и чистого электрического сигнала, необходимого для корректной работы подключенной техники. Powercom предлагает линейно-интерактивную технологию работы, что позволяет устройству быстро и эффективно реагировать на изменения в сетевом напряжении. Время переключения на батарею составляет всего 2-4 миллисекунды, что минимизирует риск перерыва подачи электроэнергии к вашему оборудованию. С общей выходной мощностью 1500 В·А, этот ИБП оснащен восемью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить значительное количество устройств одновременно. Оптимальная форма выходного сигнала – чистая синусоида – гарантирует безопасную и эффективную работу бытовой и профессиональной техники, чувствительной к качеству электропитания. Кроме того, максимальная поглощаемая энергия импульса в 420 джоулей обеспечивает дополнительную защиту вашей электроники от скачков напряжения и других аномалий электрической сети. Источник бесперебойного питания Powercom — это надежный выбор для любого пользователя, который требует высокой производительности и максимальной защиты своего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 31890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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