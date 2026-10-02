ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
Источник бесперебойного питания Powercom – это высокотехнологичное устройство, которое обеспечит надежную защиту вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП с весом 16,8 кг и активной мощностью 1200 Вт создан для подачи стабильного и чистого электрического сигнала, необходимого для корректной работы подключенной техники. Powercom предлагает линейно-интерактивную технологию работы, что позволяет устройству быстро и эффективно реагировать на изменения в сетевом напряжении. Время переключения на батарею составляет всего 2-4 миллисекунды, что минимизирует риск перерыва подачи электроэнергии к вашему оборудованию. С общей выходной мощностью 1500 В·А, этот ИБП оснащен восемью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить значительное количество устройств одновременно. Оптимальная форма выходного сигнала – чистая синусоида – гарантирует безопасную и эффективную работу бытовой и профессиональной техники, чувствительной к качеству электропитания. Кроме того, максимальная поглощаемая энергия импульса в 420 джоулей обеспечивает дополнительную защиту вашей электроники от скачков напряжения и других аномалий электрической сети. Источник бесперебойного питания Powercom — это надежный выбор для любого пользователя, который требует высокой производительности и максимальной защиты своего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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