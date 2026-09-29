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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD

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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD - фото 1
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294850
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х19
Вес, кг.
20

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Данная модель обладает целым рядом характеристик, делающих её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП Powercom имеет активную мощность 1200 Вт и полную мощность 1500 В·А, что обеспечивает надежную поддержку вашей техники при отключении или нестабильности электропитания. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи из общего количества шести розеток, что позволяет подключить к нему несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что помогает эффективно защитить подключенное оборудование от повреждений, вызванных резкими скачками напряжения. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует быстрый отклик и надежность в условиях нестабильного или шумного электроснабжения. ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойках, так и в башнеобразном положении, в зависимости от ваших потребностей. Устройство рассчитано на работу с одной фазой, а его напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Вес устройства составляет 16,3 кг, что делает его относительно легко перемещаемым и устанавливаемым в большинстве стандартных стоек. Минимальное входное напряжение, необходимое для стабильной работы ИБП, составляет 165 В. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет безопасно завершить работу с подключенным оборудованием и избежать потери данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель надежных и современных устройств, обеспечивающих защиту и стабильность работы вашей техники. Этот ИБП — надежное решение как для домашних, так и для коммерческих нужд, которое гарантирует защиту дорогостоящего оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Данная модель обладает целым рядом характеристик, делающих её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП Powercom имеет активную мощность 1200 Вт и полную мощность 1500 В·А, что обеспечивает надежную поддержку вашей техники при отключении или нестабильности электропитания. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи из общего количества шести розеток, что позволяет подключить к нему несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что помогает эффективно защитить подключенное оборудование от повреждений, вызванных резкими скачками напряжения. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует быстрый отклик и надежность в условиях нестабильного или шумного электроснабжения. ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойках, так и в башнеобразном положении, в зависимости от ваших потребностей. Устройство рассчитано на работу с одной фазой, а его напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Вес устройства составляет 16,3 кг, что делает его относительно легко перемещаемым и устанавливаемым в большинстве стандартных стоек. Минимальное входное напряжение, необходимое для стабильной работы ИБП, составляет 165 В. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет безопасно завершить работу с подключенным оборудованием и избежать потери данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель надежных и современных устройств, обеспечивающих защиту и стабильность работы вашей техники. Этот ИБП — надежное решение как для домашних, так и для коммерческих нужд, которое гарантирует защиту дорогостоящего оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.
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Отзывы


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