Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Данная модель обладает целым рядом характеристик, делающих её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП Powercom имеет активную мощность 1200 Вт и полную мощность 1500 В·А, что обеспечивает надежную поддержку вашей техники при отключении или нестабильности электропитания. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи из общего количества шести розеток, что позволяет подключить к нему несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что помогает эффективно защитить подключенное оборудование от повреждений, вызванных резкими скачками напряжения. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует быстрый отклик и надежность в условиях нестабильного или шумного электроснабжения. ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойках, так и в башнеобразном положении, в зависимости от ваших потребностей. Устройство рассчитано на работу с одной фазой, а его напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Вес устройства составляет 16,3 кг, что делает его относительно легко перемещаемым и устанавливаемым в большинстве стандартных стоек. Минимальное входное напряжение, необходимое для стабильной работы ИБП, составляет 165 В. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет безопасно завершить работу с подключенным оборудованием и избежать потери данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель надежных и современных устройств, обеспечивающих защиту и стабильность работы вашей техники. Этот ИБП — надежное решение как для домашних, так и для коммерческих нужд, которое гарантирует защиту дорогостоящего оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.