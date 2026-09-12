Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702672
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х45х9
Вес, кг.
16.6
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный
RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
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RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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