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Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702672
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
46х45х9
Вес, кг.
16.6

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный

RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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