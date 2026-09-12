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Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702623
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
39х25х19
Вес, кг.
16

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный

Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS XPERT с двойным преобразованием разработаны для медицинского и сетевого оборудования. Функция мониторинга осуществляется за счет подключения к ПК через USB либо порт RS232. Устройства оснащены LCD-дисплеем и поддерживают установку карты SNMP для удаленного управления и платы «сухих» контактов. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT поддерживают автонастройку глубины разряда, что продлевает срок службы аккумуляторных батарей.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS XPERT с двойным преобразованием разработаны для медицинского и сетевого оборудования. Функция мониторинга осуществляется за счет подключения к ПК через USB либо порт RS232. Устройства оснащены LCD-дисплеем и поддерживают установку карты SNMP для удаленного управления и платы «сухих» контактов. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT поддерживают автонастройку глубины разряда, что продлевает срок службы аккумуляторных батарей.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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