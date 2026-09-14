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ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)

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ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 190 руб. 
Начислим 622 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726642
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ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)
34 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
25

Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Рассмотрим одну из моделей этого бренда, характеризующуюся высокими техническими показателями и гибкостью установки. Этот ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет его устанавливать как в стоечный шкаф, так и в вертикальном положении, подстраиваясь под пространство вашего офиса или серверной. Он основан на топологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует постоянное и стабильное питание подключенных устройств за счет преобразования входящего переменного напряжения в постоянное и затем обратно в переменное. Это обеспечивает защиту от любых перепадов и нестабильностей во входящей электрической сети. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу критически важного оборудования в условиях полной нагрузки. Он подходит для однофазной электросети и выдает чистую синусоиду, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность прерывания электропитания. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечивать энергией подключенные устройства в течение примерно 2 минут, что достаточно для выполнения аварийных операций или корректного завершения работы оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 до 290 вольт, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея отличается надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрено 3 розетки типа EURO (CEE 7) и C13, что позволяет организовать бесперебойное питание разного вида устройств и техники. В целом, модель от ExeGate сочетает в себе высокую мощность, передовую технологию защиты и универсальность в установке, что делает ее отличным выбором для обеспечения надежности работы вашей системы.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Рассмотрим одну из моделей этого бренда, характеризующуюся высокими техническими показателями и гибкостью установки. Этот ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет его устанавливать как в стоечный шкаф, так и в вертикальном положении, подстраиваясь под пространство вашего офиса или серверной. Он основан на топологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует постоянное и стабильное питание подключенных устройств за счет преобразования входящего переменного напряжения в постоянное и затем обратно в переменное. Это обеспечивает защиту от любых перепадов и нестабильностей во входящей электрической сети. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу критически важного оборудования в условиях полной нагрузки. Он подходит для однофазной электросети и выдает чистую синусоиду, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность прерывания электропитания. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечивать энергией подключенные устройства в течение примерно 2 минут, что достаточно для выполнения аварийных операций или корректного завершения работы оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 до 290 вольт, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея отличается надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрено 3 розетки типа EURO (CEE 7) и C13, что позволяет организовать бесперебойное питание разного вида устройств и техники. В целом, модель от ExeGate сочетает в себе высокую мощность, передовую технологию защиты и универсальность в установке, что делает ее отличным выбором для обеспечения надежности работы вашей системы.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS) - стоимость товара 34190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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