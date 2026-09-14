Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Рассмотрим одну из моделей этого бренда, характеризующуюся высокими техническими показателями и гибкостью установки. Этот ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет его устанавливать как в стоечный шкаф, так и в вертикальном положении, подстраиваясь под пространство вашего офиса или серверной. Он основан на топологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует постоянное и стабильное питание подключенных устройств за счет преобразования входящего переменного напряжения в постоянное и затем обратно в переменное. Это обеспечивает защиту от любых перепадов и нестабильностей во входящей электрической сети. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу критически важного оборудования в условиях полной нагрузки. Он подходит для однофазной электросети и выдает чистую синусоиду, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность прерывания электропитания. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечивать энергией подключенные устройства в течение примерно 2 минут, что достаточно для выполнения аварийных операций или корректного завершения работы оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 до 290 вольт, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея отличается надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрено 3 розетки типа EURO (CEE 7) и C13, что позволяет организовать бесперебойное питание разного вида устройств и техники. В целом, модель от ExeGate сочетает в себе высокую мощность, передовую технологию защиты и универсальность в установке, что делает ее отличным выбором для обеспечения надежности работы вашей системы.