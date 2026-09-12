Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают непревзойденную надежность и защиту для вашего оборудования. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, является идеальным решением для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. С активной мощностью 15,000 Вт и полной мощностью 15,000 В·А, этот ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное энергоснабжение. Он поддерживает чистую синусоидальную форму напряжения, что гарантирует высококачественное питание подключаемых устройств. ИБП типа "с двойным преобразованием" (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электросети, мгновенно переходя в автономный режим, чтобы предотвратить сбои и потерю данных. При этом минимальное и максимальное входное напряжение составляет от 200 В до 240 В соответственно. Модель оснащена двумя розетками типа EURO (CEE 7), что делает её подходящей для использования как в офисах, так и в домашних условиях. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные в случае отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 16,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченном пространстве при сохранении высокой производительности. Устройство оснащено свинцово-кислотной аккумуляторной батареей, что обеспечивает долговечность и надежность в работе. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая пользователей спокойствием и уверенностью в защите своего оборудования от непредвиденных ситуаций в электросети.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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