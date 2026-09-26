Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257009
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х22
Вес, кг.
15.9

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание для вашего оборудования. Данная модель обладает следующими характеристиками: вес составляет 14,5 кг, а активная мощность достигает 1320 Вт. Устройство имеет полную мощность в 2200 В·А, что делает его эффективным выбором для большинства бытовых устройств и офисной техники. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к линейно-интерактивному типу, обеспечивая быстрое переключение на питание от батареи всего за 4 мс. Имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Общее количество розеток также составляет 6. В модели отсутствует защита локальной сети, однако предусмотрена защита телефонной линии. Устройство может поглощать импульсы с максимальной энергией в 125 Дж, защищая подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП функционирует на одной фазе и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что делает его подходящим вариантом для большинства бытовых электроприборов. Бренд CyberPower гарантирует качество и надежность каждой детали, обеспечивая безопасность и защиту ваших устройств от непредвиденных ситуаций в электрической сети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание для вашего оборудования. Данная модель обладает следующими характеристиками: вес составляет 14,5 кг, а активная мощность достигает 1320 Вт. Устройство имеет полную мощность в 2200 В·А, что делает его эффективным выбором для большинства бытовых устройств и офисной техники. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к линейно-интерактивному типу, обеспечивая быстрое переключение на питание от батареи всего за 4 мс. Имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Общее количество розеток также составляет 6. В модели отсутствует защита локальной сети, однако предусмотрена защита телефонной линии. Устройство может поглощать импульсы с максимальной энергией в 125 Дж, защищая подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП функционирует на одной фазе и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что делает его подходящим вариантом для большинства бытовых электроприборов. Бренд CyberPower гарантирует качество и надежность каждой детали, обеспечивая безопасность и защиту ваших устройств от непредвиденных ситуаций в электрической сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...