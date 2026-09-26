Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание для вашего оборудования. Данная модель обладает следующими характеристиками: вес составляет 14,5 кг, а активная мощность достигает 1320 Вт. Устройство имеет полную мощность в 2200 В·А, что делает его эффективным выбором для большинства бытовых устройств и офисной техники. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к линейно-интерактивному типу, обеспечивая быстрое переключение на питание от батареи всего за 4 мс. Имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Общее количество розеток также составляет 6. В модели отсутствует защита локальной сети, однако предусмотрена защита телефонной линии. Устройство может поглощать импульсы с максимальной энергией в 125 Дж, защищая подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП функционирует на одной фазе и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что делает его подходящим вариантом для большинства бытовых электроприборов. Бренд CyberPower гарантирует качество и надежность каждой детали, обеспечивая безопасность и защиту ваших устройств от непредвиденных ситуаций в электрической сети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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