Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль – надежное решение для защиты бытовой и офисной техники от перебоев в электроснабжении. Изготовленный в форм-факторе Tower, этот ИБП обеспечивает стабильную работу благодаря технологии двойного преобразования, также известной как онлайн-тип. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство гарантирует стабильное электроснабжение, поддерживая чувствительное оборудование в рабочем состоянии. Модель поддерживает однопроводную фазу и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП реагирует на отключение сети всего за 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать влияние перебоев электроснабжения на подключенные к нему устройства. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 6 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 90 В до 295 В, что позволяет ИБП стабильно работать в широком спектре электрических сетей. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает долговечность и надежность работы, а наличие двух универсальных розеток стандарта EURO (CEE 7) облегчает подключение разных приборов. Выбирая ИБП Штиль, вы получает качественное устройство для защиты вашей техники и сохранения ее долговечности.
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Теги товара: 1000VA
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Теги товара: 1000VA
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