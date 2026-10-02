ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивую установку и удобное размещение в офисе или дома. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП POWERMAN обеспечивает постоянное чистое питание, защищая подключенное оборудование от любых электрических аномалий. Активная мощность устройства составляет 1800 Вт, а полная мощность - 2000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже высокоэнергозатратных устройств. ИБП поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительной электроники. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 6 минут, что дает пользователям достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения ИБП варьируется от минимальных 2 В до максимальных 140 В, обеспечивая высокий уровень защиты от нестабильного электропитания. Устройство также характеризуется максимальной поглощаемой энергией импульса в 300 Дж, что эффективно защищает от кратковременных перенапряжений. Свинцово-кислотный тип батареи гарантирует длительный срок службы и надежность в эксплуатации. ИБП оснащен тремя розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивающими подключение разнообразных устройств. В совокупности эти характеристики делают ИБП POWERMAN отличным выбором для обеспечения стабильного энергоснабжения в любой ситуации.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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