ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W
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Характеристики
Описание товара ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП весом 10 кг оснащена линейно-интерактивной технологией и выполнена в форм-факторе Tower, что удобно для вертикального размещения. С мощностью 880 Вт и полной мощностью 1350 В·А, этот ИБП обеспечивает качественное энергоснабжение благодаря выходному напряжению в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Устройство поддерживает однофазное подключение и включает в себя защиту локальной сети, что позволяет сохранять стабильную работу интернет-соединения при нестабильной подаче электроэнергии. ИБП CyberPower мгновенно реагирует на перебои: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что сводит к минимуму риск простоя оборудования. В случае отключения электричества, устройство способно проработать при полной нагрузке до 2 минут. Поддерживаемое входное напряжение от 169 В до 271 В позволяет использовать ИБП в различных электросетевых условиях, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и экономическую эффективность. Этот ИБП является идеальным выбором для защиты вашего оборудования от электрических сбоев.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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