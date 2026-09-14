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ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W

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ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 1
ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 2
ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 3
ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
880
Полная мощность, ВА
1350
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 1
  • ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 2
  • ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 3
  • ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 550 руб. 
Начислим 637 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W
33 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
880
Полная мощность, ВА
1350
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
169
Макс. входное напряжение, В
271
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30.7x18.4x45.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х18
Вес, кг.
11.35

Описание товара ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП весом 10 кг оснащена линейно-интерактивной технологией и выполнена в форм-факторе Tower, что удобно для вертикального размещения. С мощностью 880 Вт и полной мощностью 1350 В·А, этот ИБП обеспечивает качественное энергоснабжение благодаря выходному напряжению в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Устройство поддерживает однофазное подключение и включает в себя защиту локальной сети, что позволяет сохранять стабильную работу интернет-соединения при нестабильной подаче электроэнергии. ИБП CyberPower мгновенно реагирует на перебои: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что сводит к минимуму риск простоя оборудования. В случае отключения электричества, устройство способно проработать при полной нагрузке до 2 минут. Поддерживаемое входное напряжение от 169 В до 271 В позволяет использовать ИБП в различных электросетевых условиях, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и экономическую эффективность. Этот ИБП является идеальным выбором для защиты вашего оборудования от электрических сбоев.

Отзывы о товаре ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
880
Полная мощность, ВА
1350
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
169
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
271
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30.7x18.4x45.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП весом 10 кг оснащена линейно-интерактивной технологией и выполнена в форм-факторе Tower, что удобно для вертикального размещения. С мощностью 880 Вт и полной мощностью 1350 В·А, этот ИБП обеспечивает качественное энергоснабжение благодаря выходному напряжению в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Устройство поддерживает однофазное подключение и включает в себя защиту локальной сети, что позволяет сохранять стабильную работу интернет-соединения при нестабильной подаче электроэнергии. ИБП CyberPower мгновенно реагирует на перебои: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что сводит к минимуму риск простоя оборудования. В случае отключения электричества, устройство способно проработать при полной нагрузке до 2 минут. Поддерживаемое входное напряжение от 169 В до 271 В позволяет использовать ИБП в различных электросетевых условиях, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и экономическую эффективность. Этот ИБП является идеальным выбором для защиты вашего оборудования от электрических сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Cyberpower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W - по цене 33550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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