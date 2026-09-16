Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Рассмотрим основные характеристики этого функционального оборудования. Модель с весом 8 кг обеспечивает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Устройство предлагает 4 розетки, все из которых поддерживают питание от встроенной батареи, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств даже при полном отключении внешнего электроснабжения. ИБП Ippon отличается чистой синусоидной формой напряжения, что обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии для более чувствительных электроустройств. Благодаря форм-фактору Tower, этот ИБП удобно разместить как в офисных, так и в домашних условиях. Данная модель ИБП обладает двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает мгновенный переход к резервному питанию и высокую защиту подключенной техники от любых неполадок в электросети. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью и имеет диапазон входного напряжения от 170 В до 270 В. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотным аккумулятором, который обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Это универсальное решение для всех, кто ценит надежность, долговечность и высокий уровень защиты цифровых устройств от внешних факторов.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 940 руб.7735 руб. в СплитИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.R...
-
В наличииЦена 32 280 руб.8070 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-1000SE
-
В наличииЦена 32 450 руб.8113 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 32 770 руб.8193 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
-
В наличииЦена 33 230 руб.8308 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
-
В наличииЦена 33 240 руб.8310 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALU...
-
В наличииЦена 34 190 руб.8548 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 100...
-
В наличииЦена 34 720 руб.8680 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
-
В наличииЦена 35 350 руб.8838 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232....
-
В наличииЦена 38 870 руб.9718 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
-
В наличииЦена 39 790 руб.9948 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный