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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб. 
Начислим 1183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный
32 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, фильтрация помех, байпас, звуковой сигнал, индикация.
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х15
Вес, кг.
11.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Рассмотрим основные характеристики этого функционального оборудования. Модель с весом 8 кг обеспечивает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Устройство предлагает 4 розетки, все из которых поддерживают питание от встроенной батареи, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств даже при полном отключении внешнего электроснабжения. ИБП Ippon отличается чистой синусоидной формой напряжения, что обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии для более чувствительных электроустройств. Благодаря форм-фактору Tower, этот ИБП удобно разместить как в офисных, так и в домашних условиях. Данная модель ИБП обладает двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает мгновенный переход к резервному питанию и высокую защиту подключенной техники от любых неполадок в электросети. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью и имеет диапазон входного напряжения от 170 В до 270 В. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотным аккумулятором, который обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Это универсальное решение для всех, кто ценит надежность, долговечность и высокий уровень защиты цифровых устройств от внешних факторов.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, фильтрация помех, байпас, звуковой сигнал, индикация.
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Рассмотрим основные характеристики этого функционального оборудования. Модель с весом 8 кг обеспечивает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Устройство предлагает 4 розетки, все из которых поддерживают питание от встроенной батареи, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств даже при полном отключении внешнего электроснабжения. ИБП Ippon отличается чистой синусоидной формой напряжения, что обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии для более чувствительных электроустройств. Благодаря форм-фактору Tower, этот ИБП удобно разместить как в офисных, так и в домашних условиях. Данная модель ИБП обладает двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает мгновенный переход к резервному питанию и высокую защиту подключенной техники от любых неполадок в электросети. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью и имеет диапазон входного напряжения от 170 В до 270 В. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотным аккумулятором, который обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Это универсальное решение для всех, кто ценит надежность, долговечность и высокий уровень защиты цифровых устройств от внешних факторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000ВА черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 32390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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