ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Эти ИБП отличаются универсальным форм-фактором, который позволяет их установку как в стойку, так и в башне, обеспечивая гибкость в использовании. Основой для эффективной работы системы является линейно-интерактивная топология, обеспечивающая стабилизацию выхода и сохранение функционирования подключенных устройств даже при колебаниях сетевого напряжения. ExeGate обладает значительной активной мощностью в 2400 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, что позволяет поддерживать работу мощных систем. Устройство поддерживает чистую синусоиду выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного серверного и телекоммуникационного оборудования. Дополнительная защита телефонной линии обеспечивает безопасность подключений и минимизирует риск выхода из строя оборудования. Среди ключевых характеристик стоит отметить быструю скорость переключения на батарею, составляющую всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на отключение питания. При полной нагрузке устройство способно работать на батареях в течение 2 минут, что дает время для безопасного завершения работы или запуска резервного генератора. ExeGate подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 145 В до 275 В, что делает его идеальным для использования в различных условиях и сетях. Использование свинцово-кислотных батарей обеспечивает надежность и долговечность работы устройства. Тип розеток C13 обеспечивает широкую совместимость со стандартными кабелями подключения, что упрощает интеграцию устройства в уже существующую инфраструктуру. Все эти характеристики делают ИБП ExeGate отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания критических систем.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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