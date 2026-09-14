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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS)

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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 4
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 5
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 6
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 7
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 8
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 9
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 10
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 5
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 6
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 7
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 8
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 9
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 10
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726703
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
29

Описание товара ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Эти ИБП отличаются универсальным форм-фактором, который позволяет их установку как в стойку, так и в башне, обеспечивая гибкость в использовании. Основой для эффективной работы системы является линейно-интерактивная топология, обеспечивающая стабилизацию выхода и сохранение функционирования подключенных устройств даже при колебаниях сетевого напряжения. ExeGate обладает значительной активной мощностью в 2400 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, что позволяет поддерживать работу мощных систем. Устройство поддерживает чистую синусоиду выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного серверного и телекоммуникационного оборудования. Дополнительная защита телефонной линии обеспечивает безопасность подключений и минимизирует риск выхода из строя оборудования. Среди ключевых характеристик стоит отметить быструю скорость переключения на батарею, составляющую всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на отключение питания. При полной нагрузке устройство способно работать на батареях в течение 2 минут, что дает время для безопасного завершения работы или запуска резервного генератора. ExeGate подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 145 В до 275 В, что делает его идеальным для использования в различных условиях и сетях. Использование свинцово-кислотных батарей обеспечивает надежность и долговечность работы устройства. Тип розеток C13 обеспечивает широкую совместимость со стандартными кабелями подключения, что упрощает интеграцию устройства в уже существующую инфраструктуру. Все эти характеристики делают ИБП ExeGate отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания критических систем.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Эти ИБП отличаются универсальным форм-фактором, который позволяет их установку как в стойку, так и в башне, обеспечивая гибкость в использовании. Основой для эффективной работы системы является линейно-интерактивная топология, обеспечивающая стабилизацию выхода и сохранение функционирования подключенных устройств даже при колебаниях сетевого напряжения. ExeGate обладает значительной активной мощностью в 2400 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, что позволяет поддерживать работу мощных систем. Устройство поддерживает чистую синусоиду выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного серверного и телекоммуникационного оборудования. Дополнительная защита телефонной линии обеспечивает безопасность подключений и минимизирует риск выхода из строя оборудования. Среди ключевых характеристик стоит отметить быструю скорость переключения на батарею, составляющую всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на отключение питания. При полной нагрузке устройство способно работать на батареях в течение 2 минут, что дает время для безопасного завершения работы или запуска резервного генератора. ExeGate подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 145 В до 275 В, что делает его идеальным для использования в различных условиях и сетях. Использование свинцово-кислотных батарей обеспечивает надежность и долговечность работы устройства. Тип розеток C13 обеспечивает широкую совместимость со стандартными кабелями подключения, что упрощает интеграцию устройства в уже существующую инфраструктуру. Все эти характеристики делают ИБП ExeGate отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания критических систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285645RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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