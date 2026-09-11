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ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)

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ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539782
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 190 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
14

Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)

Источник бесперебойного питания APC – надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 1200 Вт и полную мощность 2200 В·А, гарантируя стабильную работу ваших устройств даже в сложных условиях. Аппарат выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в рабочем пространстве. Весит устройство 12,2 кг, что делает его устойчивым при размещении и удобным для транспортировки. ИБП APC отличается быстрым временем переключения на батарею в 6 мс, что минимизирует риски потери данных или сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут времени автономной работы, что достаточно для завершения работы и безопасного отключения оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий электросети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП APC оборудован розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивая удобство подключения стандартных европейских вилок. Данное устройство предназначено для однофазного подключения, что упрощает его интеграцию в существующую электросеть. Этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для обеспечения надежной защиты вашего оборудования, повышая его долговечность и устойчивость к электрическим сбоям.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 190 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания APC – надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 1200 Вт и полную мощность 2200 В·А, гарантируя стабильную работу ваших устройств даже в сложных условиях. Аппарат выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в рабочем пространстве. Весит устройство 12,2 кг, что делает его устойчивым при размещении и удобным для транспортировки. ИБП APC отличается быстрым временем переключения на батарею в 6 мс, что минимизирует риски потери данных или сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут времени автономной работы, что достаточно для завершения работы и безопасного отключения оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий электросети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП APC оборудован розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивая удобство подключения стандартных европейских вилок. Данное устройство предназначено для однофазного подключения, что упрощает его интеграцию в существующую электросеть. Этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для обеспечения надежной защиты вашего оборудования, повышая его долговечность и устойчивость к электрическим сбоям.
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Отзывы


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