ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086)
Источники бесперебойного питания (ИБП) марки Powerman являются надежными решениями для защиты вашей электроники и обеспечения стабильной работы в случае перебоев электропитания. Модель с форм-фактором Tower и топологией двойного преобразования (онлайн) гарантирует высокий уровень защиты и производительности. Этот ИБП обеспечивает активную мощность до 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для критически важных систем и оборудования. Устройство работает на одной фазе и выдает чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных устройств. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является возможность защиты вашего локального сетевого оборудования, что добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших данных. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение трех минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП Powerman приспособлен для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что позволяет ему эффективно функционировать даже при нестабильном электроснабжении. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей и имеет три розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает достаточное количество подключений для вашего оборудования. В целом, источники бесперебойного питания Powerman идеально подходят для защиты критически важной электроники в любых условиях, обеспечивая надежную и стабильную работу благодаря своим передовым характеристикам и функциональности.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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