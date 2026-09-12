Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных устройств от перебоев в энергоснабжении. Модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её подходящей практически для любых задач, требующих стабильного электропитания. Этот ИБП имеет тип конструкции Tower и работает по принципу двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает мгновенную защиту от любых аномалий в электросети. С активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство способно эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 100 В, а максимальное - 300 В, что позволяет использовать это устройство в различных условиях электропитания. Тип батареи – свинцово-кислотный, что гарантирует надежность и долговечность батарейного блока, обеспечивающего 4 мс время переключения на батарею. При полной нагрузке ИБП способен функционировать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП "Связь Инжиниринг" оснащен розетками типа С13, что обеспечивает универсальность и возможность подключения широкого спектра оборудования. Формируемое напряжение имеет модифицированную синусоидальную форму, а наличие одной фазы упрощает интеграцию с сетевыми системами. Вес устройства составляет 14,4 кг, что делает его довольно компактным и легко устанавливаемым в офисной или домашней обстановке. Этот ИБП – отличный выбор для защиты серверных систем, рабочих станций и других важных устройств от кратковременных и длительных перебоев в электроснабжении.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
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