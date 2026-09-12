Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 290 руб.
В наличии
Код товара: 702518
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
34 290 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х15
Вес, кг.
11.3
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, обладая полным набором современных характеристик, обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования даже в условиях нестабильного электропитания.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания Ippon являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, обладая полным набором современных характеристик, обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования даже в условиях нестабильного электропитания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный – стоимость товара 34290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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