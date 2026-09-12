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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 290 руб. 
Начислим 1258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный
34 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х15
Вес, кг.
11.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, обладая полным набором современных характеристик, обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования даже в условиях нестабильного электропитания.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, обладая полным набором современных характеристик, обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования даже в условиях нестабильного электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 1000ВА черный – стоимость товара 34290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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