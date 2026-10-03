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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 380 руб. 
Начислим 726 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)
38 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
цветной ЖК-дисплей, светодиодная индикация
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
13.2

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, что делает его идеальным для использования в условиях среднего и крупного офисов, а также для домашнего использования. Одним из ключевых преимуществ этой модели является форма выходного напряжения — чистая синусоида, что обеспечивает стабильную и безопасную работу даже самых чувствительных электронных устройств. Будучи устройством с двойным преобразованием (онлайн), этот ИБП гарантирует высокую степень защиты от любых перепадов напряжения. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в любом интерьере и экономит пространство. Устройство работает с одним фазой, поддерживая мин. входное напряжение 170 В и макс. входное напряжение 270 В, что делает его пригодным для использования в большинстве электрических сетей. Вес данного устройства составляет 14,4 кг, что позволяет его относительно легко перемещать и устанавливать. Время работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств и безопасного сохранения данных. Модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивая надежность и длительный срок службы. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа C13, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. В целом, ИБП от "Связь Инжиниринг" представляет собой надежное, производительное и удобное в использовании устройство для защиты вашего оборудования от перебоев электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
цветной ЖК-дисплей, светодиодная индикация
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, что делает его идеальным для использования в условиях среднего и крупного офисов, а также для домашнего использования. Одним из ключевых преимуществ этой модели является форма выходного напряжения — чистая синусоида, что обеспечивает стабильную и безопасную работу даже самых чувствительных электронных устройств. Будучи устройством с двойным преобразованием (онлайн), этот ИБП гарантирует высокую степень защиты от любых перепадов напряжения. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в любом интерьере и экономит пространство. Устройство работает с одним фазой, поддерживая мин. входное напряжение 170 В и макс. входное напряжение 270 В, что делает его пригодным для использования в большинстве электрических сетей. Вес данного устройства составляет 14,4 кг, что позволяет его относительно легко перемещать и устанавливать. Время работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств и безопасного сохранения данных. Модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивая надежность и длительный срок службы. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа C13, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. В целом, ИБП от "Связь Инжиниринг" представляет собой надежное, производительное и удобное в использовании устройство для защиты вашего оборудования от перебоев электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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