ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, что делает его идеальным для использования в условиях среднего и крупного офисов, а также для домашнего использования. Одним из ключевых преимуществ этой модели является форма выходного напряжения — чистая синусоида, что обеспечивает стабильную и безопасную работу даже самых чувствительных электронных устройств. Будучи устройством с двойным преобразованием (онлайн), этот ИБП гарантирует высокую степень защиты от любых перепадов напряжения. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в любом интерьере и экономит пространство. Устройство работает с одним фазой, поддерживая мин. входное напряжение 170 В и макс. входное напряжение 270 В, что делает его пригодным для использования в большинстве электрических сетей. Вес данного устройства составляет 14,4 кг, что позволяет его относительно легко перемещать и устанавливать. Время работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств и безопасного сохранения данных. Модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивая надежность и длительный срок службы. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа C13, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. В целом, ИБП от "Связь Инжиниринг" представляет собой надежное, производительное и удобное в использовании устройство для защиты вашего оборудования от перебоев электропитания.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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