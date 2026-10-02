ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом, весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Powercom оснащен пятью розетками, из которых четыре получают питание от батареи, обеспечивая дополнительную защиту для ваших критически важных устройств. Устройство предлагает защиту локальной сети, что является важным дополнением для обеспечивания безопасной работы в офисной или домашней среде. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает высокую степень защиты от скачков напряжения. Форм-фактор Rack позволяет легко интегрировать ИБП в серверные стойки или другое специализированное оборудование. ИБП Powercom работает с одной фазой, а его тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего за 4 мс вы получите непрерывное питание без заметных перебоев. При полной нагрузке этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и завершения работы безопасным образом. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, что подтверждается высоким уровнем доверия пользователей. Этот ИБП станет идеальным решением для защиты вашей техники от нежелательных сбоев и повреждений.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, со стабилизатором
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