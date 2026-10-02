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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP

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ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 1
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 2
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 3
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 4
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 5
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 6
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 7
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 2
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 3
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 4
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 5
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 6
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 7
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 330 руб. 
Начислим 488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
25 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х14
Вес, кг.
12.6

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом, весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Powercom оснащен пятью розетками, из которых четыре получают питание от батареи, обеспечивая дополнительную защиту для ваших критически важных устройств. Устройство предлагает защиту локальной сети, что является важным дополнением для обеспечивания безопасной работы в офисной или домашней среде. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает высокую степень защиты от скачков напряжения. Форм-фактор Rack позволяет легко интегрировать ИБП в серверные стойки или другое специализированное оборудование. ИБП Powercom работает с одной фазой, а его тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего за 4 мс вы получите непрерывное питание без заметных перебоев. При полной нагрузке этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и завершения работы безопасным образом. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, что подтверждается высоким уровнем доверия пользователей. Этот ИБП станет идеальным решением для защиты вашей техники от нежелательных сбоев и повреждений.

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом, весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Powercom оснащен пятью розетками, из которых четыре получают питание от батареи, обеспечивая дополнительную защиту для ваших критически важных устройств. Устройство предлагает защиту локальной сети, что является важным дополнением для обеспечивания безопасной работы в офисной или домашней среде. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает высокую степень защиты от скачков напряжения. Форм-фактор Rack позволяет легко интегрировать ИБП в серверные стойки или другое специализированное оборудование. ИБП Powercom работает с одной фазой, а его тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего за 4 мс вы получите непрерывное питание без заметных перебоев. При полной нагрузке этот источник бесперебойного питания способен поддерживать работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и завершения работы безопасным образом. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, что подтверждается высоким уровнем доверия пользователей. Этот ИБП станет идеальным решением для защиты вашей техники от нежелательных сбоев и повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP - стоимость товара 25330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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