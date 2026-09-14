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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)

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ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726702
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Все ИБП серии SinePower UHB оснащены многофункциональным LCD дисплеем, обеспечивающим удобное и интуитивно понятное управление и контроль параметров устройства. Основным вариантом размещения является установка в стойку 19”, но в комплект поставки так же входят опоры для вертикального размещения.
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
29

Описание товара ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)

ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U серии UHB выполнен в прочном металлическом корпусе компактных габаритов. Благодаря формированию выходного напряжения в виде чистой синусоиды он обеспечивает надежную защиту ПК, серверов, сетевого оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. ИБП Pure Sine Wave предусматривает размещение в горизонтальном и вертикальном положении. Дисплей LCD помогает контролировать основные параметры работы устройства.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Все ИБП серии SinePower UHB оснащены многофункциональным LCD дисплеем, обеспечивающим удобное и интуитивно понятное управление и контроль параметров устройства. Основным вариантом размещения является установка в стойку 19”, но в комплект поставки так же входят опоры для вертикального размещения.
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
220
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U серии UHB выполнен в прочном металлическом корпусе компактных габаритов. Благодаря формированию выходного напряжения в виде чистой синусоиды он обеспечивает надежную защиту ПК, серверов, сетевого оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. ИБП Pure Sine Wave предусматривает размещение в горизонтальном и вертикальном положении. Дисплей LCD помогает контролировать основные параметры работы устройства.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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