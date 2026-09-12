Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый
Источник бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для использования в офисах, серверных помещениях и домашних условиях, где требуется стабильная подача электроэнергии. Основные характеристики данного устройства включают активную мощность 400 Вт и полную мощность 500 В·А, что позволяет эффективно защитить подключенные устройства при скачках напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-тип ИБП), обеспечивается высокая стабильность выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что идеально подходит для питания критически важной электроники. Устройство оборудовано одной розеткой, которая поддерживает питание от батареи, обеспечивая генерацию чистой синусоиды для подачи питания в течение 10 минут при полной нагрузке. Диапазон входного напряжения составляет от 90 В до 295 В, что даёт возможность работы в нестабильных электрических сетях. ИБП Штиль использует свинцово-кислотную батарею, которая, несмотря на вес устройства в 11 кг, обеспечивает надежность и долговечность работы. Присутствие одной фазы упрощает подключение и эксплуатацию устройства в стандартных электросетях. Данный ИБП от бренда Штиль станет отличным решением для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании, предоставляя стабильное и надежное напряжение для сохранения работоспособности ваших систем.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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