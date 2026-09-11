Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1400
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595571
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1400
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
16.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201)

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 – это серия высокоэффективных, надежных и доступных ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии СЛИМ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1400
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 – это серия высокоэффективных, надежных и доступных ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии СЛИМ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...