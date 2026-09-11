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ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI)

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ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 1
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 2
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 3
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 4
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 5
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 6
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 7
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 8
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 9
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 1
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 3
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 4
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 5
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 6
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 7
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 8
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 9
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539780
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
11.2

Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI)

Обратите внимание на ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI, он имеет тип line-interactive. Активная мощность устройства составляет 900 Вт, что дает возможность подключать большое количество приборов. Полная мощность ИБП равна 1600 ВА. На входе ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI может работать с током напряжением от 140 до 300 В. Частота тока при этом должна быть от 50 до 60 Гц. Для подключения нагрузки у вас будет 6 розеток типа IEC320, что удобно. Вы можете не переживать, если оставили прибор на длительное время без присмотра, так как у него имеется защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда батареи и импульсных помех.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI)




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
Обратите внимание на ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI, он имеет тип line-interactive. Активная мощность устройства составляет 900 Вт, что дает возможность подключать большое количество приборов. Полная мощность ИБП равна 1600 ВА. На входе ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI может работать с током напряжением от 140 до 300 В. Частота тока при этом должна быть от 50 до 60 Гц. Для подключения нагрузки у вас будет 6 розеток типа IEC320, что удобно. Вы можете не переживать, если оставили прибор на длительное время без присмотра, так как у него имеется защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда батареи и импульсных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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