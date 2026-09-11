ИБП Powercom IMD-1500AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-1500AP
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А гарантирует стабильную работу подключенной техники даже в случае непредвиденных ситуаций. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками, из которых четыре обеспечиваются питанием от встроенного аккумулятора. Преимущество модели заключается в наличии функции защиты локальной сети, обеспечивая безопасность вашего сетевого оборудования, в то время как защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП Powercom быстро реагирует на изменения в электросети, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных и повреждения электроники. При максимальной нагрузке устройство способно работать до одной минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы и отключения систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные виды IT-инфраструктур. Используемая модифицированная синусоида выходного напряжения делает этот ИБП подходящим для большинства офисных и домашних устройств. С брендом Powercom вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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