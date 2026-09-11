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ИБП Powercom IMD-1500AP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom IMD-1500AP

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ИБП Powercom IMD-1500AP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMD-1500AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-1500AP - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-1500AP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55733
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom IMD-1500AP

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А гарантирует стабильную работу подключенной техники даже в случае непредвиденных ситуаций. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками, из которых четыре обеспечиваются питанием от встроенного аккумулятора. Преимущество модели заключается в наличии функции защиты локальной сети, обеспечивая безопасность вашего сетевого оборудования, в то время как защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП Powercom быстро реагирует на изменения в электросети, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных и повреждения электроники. При максимальной нагрузке устройство способно работать до одной минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы и отключения систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные виды IT-инфраструктур. Используемая модифицированная синусоида выходного напряжения делает этот ИБП подходящим для большинства офисных и домашних устройств. С брендом Powercom вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-1500AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А гарантирует стабильную работу подключенной техники даже в случае непредвиденных ситуаций. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками, из которых четыре обеспечиваются питанием от встроенного аккумулятора. Преимущество модели заключается в наличии функции защиты локальной сети, обеспечивая безопасность вашего сетевого оборудования, в то время как защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП Powercom быстро реагирует на изменения в электросети, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных и повреждения электроники. При максимальной нагрузке устройство способно работать до одной минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы и отключения систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные виды IT-инфраструктур. Используемая модифицированная синусоида выходного напряжения делает этот ИБП подходящим для большинства офисных и домашних устройств. С брендом Powercom вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего электроснабжения.
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Отзывы


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