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ИБП Powercom IMD-1500AP

Артикул: 55733
ИБП Powercom IMD-1500AP (3 кабеля)
14 390 руб. 
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+ 104 КэтКоинов
Артикул: 55733
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Время переключения на батарею4 мс
Время работы при полной нагрузке30 мин
Входное напряжение165-275 В
Высота, см19
Выходная мощность1500 ВА/900 Вт
Длина, см38
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоКитай
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см13
ИБП Powercom IMD-1500AP. Выходная мощность - 1500 ВА. 6 разъемов питания.


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ИБП Powercom IMD-1500AP - стоимость товара 14390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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