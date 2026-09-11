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ИБП Powercom IMP-2000AP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom IMP-2000AP

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ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 1
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 2
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 3
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 4
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 5
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 6
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 7
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 8
ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 2
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 3
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 4
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 5
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 6
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 7
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 8
  • ИБП Powercom IMP-2000AP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55736
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom IMP-2000AP

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 14,5 кг и мощностью 1200 Вт обеспечивает надежную защиту и поддержку вашим устройствам. С полной мощностью в 2000 В·А, Powercom предлагает 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи. Это позволяет подключить важные устройства, обеспечивая им бесперебойное питание даже при отключении электричества. Кроме того, устройство оснащено функцией защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники, особенно в офисной среде. ИБП Powercom способен поглощать импульсные перенапряжения энергии до 420 Дж, защищая оборудование от внезапных выбросов напряжения. Переход на батарею выполняется всего за 4 мс, что гарантирует непрерывность работы ваших устройств. Tower форм-фактор устройства удобен для установки в большинстве офисных и домашних сред, а его работа осуществляется на одной фазе с использованием модифицированной синусоидальной формы напряжения. Это надежный выбор для пользователей, которым важно обеспечить стабильное питание своих рабочих станций, сетевых устройств и прочей электроники. Хотя этот ИБП не оснащен защитой телефонной линии, его обширная функциональность и способность поддерживать важные подключения делают его отличным выбором для разнообразных нужд. С Powercom ваша техника всегда под надежной защитой.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMP-2000AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 14,5 кг и мощностью 1200 Вт обеспечивает надежную защиту и поддержку вашим устройствам. С полной мощностью в 2000 В·А, Powercom предлагает 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи. Это позволяет подключить важные устройства, обеспечивая им бесперебойное питание даже при отключении электричества. Кроме того, устройство оснащено функцией защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники, особенно в офисной среде. ИБП Powercom способен поглощать импульсные перенапряжения энергии до 420 Дж, защищая оборудование от внезапных выбросов напряжения. Переход на батарею выполняется всего за 4 мс, что гарантирует непрерывность работы ваших устройств. Tower форм-фактор устройства удобен для установки в большинстве офисных и домашних сред, а его работа осуществляется на одной фазе с использованием модифицированной синусоидальной формы напряжения. Это надежный выбор для пользователей, которым важно обеспечить стабильное питание своих рабочих станций, сетевых устройств и прочей электроники. Хотя этот ИБП не оснащен защитой телефонной линии, его обширная функциональность и способность поддерживать важные подключения делают его отличным выбором для разнообразных нужд. С Powercom ваша техника всегда под надежной защитой.
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Отзывы


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