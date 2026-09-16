ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)
Источник бесперебойного питания ExeGate предлагает надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает топологией двойного преобразования, что гарантирует стабильную и чистую синусоиду на выходе, поддерживая оптимальное функционирование подключенного оборудования. С активной мощностью 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, ExeGate способен справиться с нагрузками однофазных систем. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В позволяет агрегату адаптироваться к различным условиям электросети, предоставляя вашим устройствам стабильное питание. ExeGate оснащен функциями защиты телефонной линии и локальной сети, минимизируя риски, связанные с перегрузками и скачками напряжения. Время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойное питание при сбоях в подаче электроэнергии, а встроенные свинцово-кислотные батареи обеспечивают до 2 минут работы при полной нагрузке, что позволяет безопасно завершить работу в случае возникновения аварийных ситуаций. Этот ИБП является идеальным решением для использующих высокопроизводительное оборудование, требующее постоянной и надежной работы, и обеспечивает максимальную защиту вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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