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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 020 руб. 
Начислим 492 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
24 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х25
Вес, кг.
16.3

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрических устройств от перебоев в сети и скачков напряжения. Данная модель ориентирована на использование в офисах и домашних условиях, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. С основными характеристиками Powercom легко удовлетворить большинство требований к резервному питанию. Вес устройства составляет 14,9 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Активная мощность устройства — 1200 Вт, а полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет подключать к ИБП различные устройства с общей потребляемой мощностью в пределах указанных значений. ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность вашего сетевого оборудования. Устройство имеет 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая непрерывное электричество для всех важных приборов во время отключений. Кроме того, вся поглощаемая энергия импульса, которую может выдержать устройство, составляет 420 Дж, что оберегает ваши домашние или офисные устройства от резких электрических ударов. Form-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом помещении, не занимая много места. Устройство представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, демонстрирующий высокую эффективность и быстрый отклик — время переключения на батарею составляет всего 4 мс. В случае полной загрузки ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что позволяет аккуратно завершить все важные процессы и сохранить данные. Использование инновационной разработки в виде модифицированной синусоиды в типе формы напряжения делает этот ИБП универсальным для большинства современных электронных приборов. Powercom — это известный бренд, зарекомендовавший себя как производитель надежного и долговечного оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрических устройств от перебоев в сети и скачков напряжения. Данная модель ориентирована на использование в офисах и домашних условиях, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. С основными характеристиками Powercom легко удовлетворить большинство требований к резервному питанию. Вес устройства составляет 14,9 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Активная мощность устройства — 1200 Вт, а полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет подключать к ИБП различные устройства с общей потребляемой мощностью в пределах указанных значений. ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность вашего сетевого оборудования. Устройство имеет 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая непрерывное электричество для всех важных приборов во время отключений. Кроме того, вся поглощаемая энергия импульса, которую может выдержать устройство, составляет 420 Дж, что оберегает ваши домашние или офисные устройства от резких электрических ударов. Form-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом помещении, не занимая много места. Устройство представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, демонстрирующий высокую эффективность и быстрый отклик — время переключения на батарею составляет всего 4 мс. В случае полной загрузки ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что позволяет аккуратно завершить все важные процессы и сохранить данные. Использование инновационной разработки в виде модифицированной синусоиды в типе формы напряжения делает этот ИБП универсальным для большинства современных электронных приборов. Powercom — это известный бренд, зарекомендовавший себя как производитель надежного и долговечного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black - стоимость товара 24020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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