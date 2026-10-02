ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрических устройств от перебоев в сети и скачков напряжения. Данная модель ориентирована на использование в офисах и домашних условиях, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. С основными характеристиками Powercom легко удовлетворить большинство требований к резервному питанию. Вес устройства составляет 14,9 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Активная мощность устройства — 1200 Вт, а полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет подключать к ИБП различные устройства с общей потребляемой мощностью в пределах указанных значений. ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность вашего сетевого оборудования. Устройство имеет 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая непрерывное электричество для всех важных приборов во время отключений. Кроме того, вся поглощаемая энергия импульса, которую может выдержать устройство, составляет 420 Дж, что оберегает ваши домашние или офисные устройства от резких электрических ударов. Form-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом помещении, не занимая много места. Устройство представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, демонстрирующий высокую эффективность и быстрый отклик — время переключения на батарею составляет всего 4 мс. В случае полной загрузки ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что позволяет аккуратно завершить все важные процессы и сохранить данные. Использование инновационной разработки в виде модифицированной синусоиды в типе формы напряжения делает этот ИБП универсальным для большинства современных электронных приборов. Powercom — это известный бренд, зарекомендовавший себя как производитель надежного и долговечного оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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