ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
ИБП "Бастион" представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. С активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство обеспечивает стабильную работу подключенной техники. "Бастион" поддерживает однофазное подключение с модифицированной синусоидой на выходе, что делает его подходящим для использования с большинством бытовых и офисных устройств. В случае перебоев в электроснабжении, ИБП автоматически переключается на работу от свинцово-кислотной батареи за считанные 6 мс, обеспечивая непрерывность питания в течение 1 минуты при полной нагрузке. Диапазон допустимого входного напряжения составляет от 145 В до 300 В, что помогает защитить технику от колебаний сети. ИБП оборудован четырьмя розетками типов EURO (CEE 7) и С13, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Выбирая ИБП "Бастион", вы получаете надежного помощника для сохранения работы вашего оборудования при нестабильной подаче электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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